Исчезновение семьи Усольцевых: эксперт объяснил, можно ли было отследить их по банковским операциям

Более месяца прошло с момента исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае, но поиски так и не дали результата. Версии о случившемся множатся — от несчастного случая до побега за границу. Могли ли правоохранители вычислить беглецов по банковским следам? В разговоре с aif.ru эксперт ответил на этот вопрос.

Самые масштабные поиски в истории региона — и ни одной зацепки

Исчезновение супругов Ирины и Сергея Усольцевых вместе с их пятилетней дочерью Ариной в конце сентября 2025 года стало одной из самых загадочных историй года. Семья пропала во время поездки в лес Красноярского края, и с тех пор о них ничего не известно.

В поисках участвовали волонтеры, спасатели, полиция, авиация и даже поисковые собаки. Это была крупнейшая операция в истории волонтерского движения региона. Но, несмотря на масштабные усилия, ни личных вещей, ни следов машины, ни малейших улик обнаружить не удалось.

Версии: от несчастного случая до побега за границу

Отсутствие результатов породило волну слухов. В интернете активно обсуждают самые разные версии — от трагического несчастного случая до таинственного бегства за рубеж.

Появление последней версии объясняют тем, что Сергей Усольцев в прошлом участвовал в американской научной программе и не раз критиковал экономическую политику России. К тому же мужчина ранее привлекался к административной ответственности за нарушения в финансовой сфере. Эти факты, по мнению пользователей, могли стать причиной для бегства.

Можно ли отследить «побег» по деньгам

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник МВД в отставке Олег Иванников в беседе с aif.ru отметил, что версия о тайном побеге маловероятна. Он объяснил, что подобное путешествие потребовало бы расходов, а значит — использования банковских счетов или карт.

По словам эксперта, при расследовании подобных дел сотрудники правоохранительных органов способны оперативно получить информацию о банковских операциях, а также о перемещениях телефонов. Если бы семья действительно пользовалась своими счетами, эти данные уже были бы у следствия.

Почему нет официальной информации

Иванников подчеркнул, что отсутствие публичных комментариев не означает, будто у полиции нет данных. Он предположил, что определенная информация может не разглашаться в интересах следствия.

По словам эксперта, иногда силовые структуры сознательно дозируют сведения, чтобы не навредить дальнейшему ходу расследования. Возможно, следователи не готовы раскрывать детали, пока не получат юридическое основание для публичных заявлений.

Тайна Усольцевых остается нераскрытой