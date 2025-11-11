Daily Mail: кинозвезда Шаламе бросил Кайли Дженнер

Роман между Шаламе и Дженнер начался в апреле 2023 года Фото: Виталий Страхов

В мире шоу-бизнеса бурлят слухи — речь идет о возможной разлуке между актером Тимоти Шаламе и предпринимательницей Кайли Дженнер. О проблемах в отношениях звездной пары сообщает Daily Mail.

Телеперсона Крис Дженнер отпраздновала свое 70-летие в мегаособняке основателя Amazon Джеффа Безоса в Беверли-Хиллз. В соцсетях она поделилась фотографиями с мероприятия, на которых запечатлены многие знаменитости: от Бейонсе и ее мужа Jay-Z до Джастина и Хейли Бибер, а также принц Гарри и Меган. «Но среди всех этих знаменитых пар младшая дочь Крис Кайли Дженнер, одетая в белое платье с глубоким вырезом на спине, выглядела явно одинокой», — пишет Daily Mail. Ее 28-летний бойфренд, актер Тимоти Шаламе, на вечеринке отсутствовал.

По словам источников, у звезды «Дюны» и основательницы Kylie Cosmetics «не все гладко». Один из инсайдеров сообщил Daily Mail, что Шаламе расстался с Кайли, но ранее такое уже случалось, и она уговорила его сойтись. Второй инсайдер уточнил, что, хотя в отношениях пары не все гладко, они не расстались полностью. Он также добавил, что Шаламе много снимается, а Кайли чувствует, что ей приходится его «догонять», вкладывая в работу больше сил, чем он. На прошлой неделе Шаламе дал интервью для обложки Vogue. Когда речь зашла об отношениях, актер заявил: «Я говорю это не из страха, мне просто нечего сказать».

Продолжение после рекламы