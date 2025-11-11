«Ростех» разработал новый способ защиты мостов от БПЛА

Комплекс «СЕРП-П6» может интегрироваться с другими модулями, указано в сообщении Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Госкорпорация Ростех, в частности, холдинг «Росэл» разработал новый комплекс противодействия БПЛА, который может крепиться к мостам, туннелям и другим сооружениям. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

«Наш холдинг Росэл разработал новый компактный модуль для линейки комплексов противодействия БПЛА „СЕРП“. Подсистема „СЕРП-П6“ позволяет организовать защиту от дронов на объектах культурного наследия, мостах, в туннелях и т.д», — указано в сообщении, опубликованном в telegram-канале.

Отмечается, что этот модуль можно монтировать на несущие элементы сооружений. При этом их культурно-исторический или инженерно-технический вид будет сохранен. А интеграция нового модуля с комплексами линейки «СЕРП» повышает уровень защиты от беспилотных атак, указано в сообщении.

