«Ростех» разработал новый способ защиты мостов от БПЛА
Комплекс «СЕРП-П6» может интегрироваться с другими модулями, указано в сообщении
Госкорпорация Ростех, в частности, холдинг «Росэл» разработал новый комплекс противодействия БПЛА, который может крепиться к мостам, туннелям и другим сооружениям. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.
«Наш холдинг Росэл разработал новый компактный модуль для линейки комплексов противодействия БПЛА „СЕРП“. Подсистема „СЕРП-П6“ позволяет организовать защиту от дронов на объектах культурного наследия, мостах, в туннелях и т.д», — указано в сообщении, опубликованном в telegram-канале.
Отмечается, что этот модуль можно монтировать на несущие элементы сооружений. При этом их культурно-исторический или инженерно-технический вид будет сохранен. А интеграция нового модуля с комплексами линейки «СЕРП» повышает уровень защиты от беспилотных атак, указано в сообщении.
Разработка холдинга «Росэл» дополняет существующие решения в области защиты от БПЛА, например, лазерную систему LazerBuzz, которая уничтожает вражеские дроны в автоматическом режиме за полсекунды. Новая подсистема «СЕРП-П6» позволит расширить возможности защиты критически важных объектов, включая объекты культурного наследия, мосты и туннели, от атак беспилотных летательных аппаратов.
