В Швеции похитили 125 килограммовую скульптуру известного художника
Фигура была отлита Миллесом в 1940 году
Фото: Sven Rosborn via Wikimedia Commons/ CC BY-SA 3.0
В Швеции была украдена 125-килограммовая скульптура шведского художника Карла Миллеса «Эмигранты». Об этом рассказал генеральный директор Музея Смоланда Леннарт Юханссон.
«Это очень трагично», — рассказал Йоханссон. Его слова приводит шведское издание Smalandsposten.
Пропажу скульптуры генеральный директор заметил в понедельник утром, когда ехал на работу. Отмечается, что статуя была отлита в 1940 году знаменитым шведским скульптором Карлом Миллесом. Выставлена она была у так называемого Дома эмигрантов в городе Вэкше.
