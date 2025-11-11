Логотип РИА URA.RU
В Швеции похитили 125 килограммовую скульптуру известного художника

В Швеции была похищена скульптура «Эмигранты» Карла Миллеса весом 125 кг
11 ноября 2025 в 13:53
Фигура была отлита Миллесом в 1940 году

Фото: Sven Rosborn via Wikimedia Commons/ CC BY-SA 3.0

В Швеции была украдена 125-килограммовая скульптура шведского художника Карла Миллеса «Эмигранты». Об этом рассказал генеральный директор Музея Смоланда Леннарт Юханссон.

«Это очень трагично», — рассказал Йоханссон. Его слова приводит шведское издание Smalandsposten.

Пропажу скульптуры генеральный директор заметил в понедельник утром, когда ехал на работу. Отмечается, что статуя была отлита в 1940 году знаменитым шведским скульптором Карлом Миллесом. Выставлена она была у так называемого Дома эмигрантов в городе Вэкше.

