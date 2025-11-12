Коллектив «Ритмы Ромэн» существует более 30 лет Фото: Семейный архив

В мире, где культурные коды часто упрощают до наборов клише, лишь единицы обладают силой и талантом показать истинное лицо своего народа. Их жизнь становится манифестом, их творчество — мостом между мирами. Именно такой личностью является Заслуженная артистка России Елена Мартынова. Ее судьба — это многолетнее непрекращающееся опровержение устоявшихся предрассудков о цыганской культуре. Творческий путь легенды цыганской общины на Урале, — в материале URA.RU.

Сцена — семейная реликвия

Елена Мартынова появилась на свет 12 июля 1950 года в Красноярске, в семье, где воздух был напоен не просто мелодиями, а самим духом творчества. Ее родители, сами, будучи артистами, совершили в своем роде революционный для цыганской среды выбор. Они отвергли путь, продиктованный традиционными для общины занятиями, и безраздельно посвятили себя сцене.

«Вместо того, чтобы следовать проторенными дорогами, мои родители избрали искусство. Их жизнь была бесконечным турне по необъятной стране, и творчество стало их главным и единственным приоритетом», — вспоминает Елена.

Девочка взрослела за кулисами, в мире, где ценность имел каждый жест, каждая интонация. Детские впечатления оказались настолько яркими, что определили всю ее дальнейшую судьбу. «Меня завораживала сама динамика отношений между мамой и папой, особенно те моменты, когда они репетировали. Они могли делительно, с огромным уважением поправлять друг друга. Я видела, что каждое движение, каждое спетое слово — это не просто действие, это частичка души. Уже тогда, в том нежном возрасте, во мне созрело твердое понимание: я хочу идти только этой дорогой. Их путь стал моим», — с теплотой делится артистка.

Рождение легенды в сердце промышленного края

В 1987 году семья Мартыновых нашла свой новый дом на Урале — в Екатеринбурге. Казалось бы, суровый промышленный край должен был стать неподходящей почвой для хрупкого цветка цыганского искусства. Но случилось обратное. Именно здесь, в парке имени Маяковского, Елена и ее близкие создали цыганский коллектив, который стал настоящим культурным феноменом. Этот ансамбль не просто выжил — он успешно гастролирует и по сей день, доказывая удивительный симбиоз: можно бережно хранить национальные корни и при этом быть органичной частью многоликого российского социума.

Мартынова с ностальгией вспоминает расцвет своей уральской карьеры: «Тогда наши концерты были настоящей жизненной силой. Стоило только весеннему солнцу как следует пригреть, как выступления буквально не прекращались. Ценители цыганской песни и пляски съезжались к нам целыми кланами, семьями. Люди не просто слушали — они вместе с нами пускались в пляс, подпевали, полностью погружаясь в стихию праздника. Это было удивительное время, когда музыка и танец выполняли свою сакральную функцию — объединяли абсолютно разных людей, создавая неповторимое ощущение единения и радости».

И сегодня, вопреки возрасту, Елена Мартынова выходит на сцену с энергией, которой позавидует молодежь. Ее концерты — это не просто набор номеров, это огненное, захватывающее дух шоу. Артистка обладает редким даром — она мгновенно устанавливает магическую связь с залом, заставляя зрителей проживать каждую эмоцию, каждую ноту. Через свое искусство она не демонстрирует, а именно передает саму душу цыганской культуры — ее страсть, тоску, безудержное веселье и жажду свободы.

Признание

В отличие от многих, чей нестандартный путь встречает непонимание в семье, Елена всегда чувствовала поддержку родных. Ее преданность профессии была для них не поводом для осуждения, а предметом гордости. Одной из важнейших вех в карьере стала для нее работа в прославленных московских коллективах, в том числе в ансамбле «Жемчуг».

«Работа в „Жемчуге“ стала для меня настоящим прорывом, своего рода творческим полигоном», — признается Мартынова. «Именно там я смогла отточить свое мастерство, вывести профессионализм на качественно новый уровень и, кажется, по-настоящему раскрыть свой потенциал. Я глубоко убеждена, что процесс познания в искусстве бесконечен. Я учусь и расту каждый день, ведь, как гласит мудрая поговорка, нет предела совершенству», — шутит артистка.

Венец этих усилий не заставил себя ждать. Высокое звание Заслуженной артистки России ей вручал лично полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе, генерал-полковник милиции Петр Латышев (занимал этот пост с 2000 по 2008 год). Этот торжественный момент навсегда врезался в память Елены.

«Ой, вы бы знали, как я тогда волновалась! — восклицает она. „Сердце колотилось так, словно пыталось выпрыгнуть из груди. Я изо всех сил старалась держать себя в руках, убеждала себя, что смогу выговорить слова благодарности, хотя в голове был полнейший хаос. Но, кажется, справилась. Пусть даже голос и дрожал от переполнявших меня чувств“, — делится Мартынова.

Искусство вопреки

Сегодня, как и многие национальные коллективы, ансамбль Елены Мартыновой сталкивается с суровой прозой жизни. Главные вызовы — катастрофическая нехватка финансирования, астрономическая стоимость пошива сценических костюмов и необходимость работать, по сути, «на чистом энтузиазме».

«Раньше мы могли рассчитывать на поддержку, но сегодня все финансовое бремя легло на наши плечи, — с грустью констатирует артистка. „Это означает, что даже пошив концертных платьев, который сам по себе является дорогостоящим процессом, — теперь наша забота. К тому же расходы на рекламу, транспорт и, что самое важное, зарплаты артистам выросли многократно. Вся эта гиря висит на коллективе. Когда нет денег, но есть дело всей твоей жизни, остается только одно — гореть им и работать на одном энтузиазме“, — подчеркивает Елена.

Для Мартыновой искусство — это не профессия и даже не призвание. Это смысл существования. «Я вкладываю душу в каждое выступление, стремясь передать зрителям частичку своего сердца, — говорит она.

«Цыганская культура невероятно богата и глубока, у нее свои особенные традиции. В своем творчестве я стараюсь находить тонкий баланс, умело сочетая аутентичные национальные элементы с современными тенденциями. Наши выступления — это не просто демонстрация вокальных данных или хореографии. Это рассказ. Рассказ о цыганской душе — о ее безудержной радости и щемящей грусти, о ее вечном стремлении к свободе и умении видеть красоту в каждом мгновении жизни», — заявила она.

История Елены Мартыновой — это живое доказательство того, что место рождения, национальность или социальный фон — не приговор. Ключи к настоящему успеху и признанию — это страсть, превращенная в дело жизни, титанический труд и неугасимая жажда совершенства. Она сумела отыскать отклик в сердцах тысяч людей, завоевав не только официальные регалии, но и то, что гораздо ценнее — искреннюю любовь и уважение общества, которое она учит понимать и чувствовать свою культуру без стереотипов и предвзятости.