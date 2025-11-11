Самая обсуждаемая игра осени: когда выйдут финальные эпизоды супергеройской Dispatch

Финал Dispatch выйдет вечером 12 ноября Фото: AdHoc Studio

Уже в среду, 12 ноября, выйдут последние эпизоды Dispatch — игры про супергероя, который вынужден устроиться на работу диспетчером по контролю за бывшими злодеями, которые пытаются стать лучше. К удивлению всех, даже самих разработчиков, игра стала настоящим хитом, и с каждым новым эпизодом привлекает все больше игроков. О том, почему все играют в Dispatch — в материале URA.RU.

О чем игра Dispatch

В центре сюжета — супергерой Роберт. У него нет суперспособностей, но благодаря костюму робота, который достался ему по наследству, он пытается выследить убийцу своего отца. Вот только в самом начале игры Роберт попадает в ловушку, и его костюм уничтожает взрыв — из-за чего ему приходится забросить супергеройство.

Однако на помощь герою приходит владелица местной корпорации супергероев. Девушка, которую все знают как Блондинку Блейзер, предлагает Роберту работу: стать диспетчером в своей компании и взять под управление команду бывших преступников, участвующих в программе искупления. Взамен Роберту обещают починить его костюм — и он соглашается.

Продолжение после рекламы

Игроку предстоит взять на себя роль диспетчера посредственных супергероев Фото: AdHoc Studio

На протяжении каждого эпизода Роберту приходится налаживать связь с командой бывших злодеев, которые ни во что не ставят своего нового диспетчера. Игроку предстоит решать, кого из команды выгнать, а кого принять в ряды, насколько сильно он хочет сблизиться с новыми коллегами, а также приложить все усилия, чтобы вернуть себе костюм и найти убийцу отца.

Геймплей Dispatch

Dispatch вышла из-под крыла студии AdHoc — команды бывшей Telltale, сделавшей себе имя на «интерактивном кино». Наиболее известные игры команды: сказочный нуар «Волк среди нас» и адаптация комиксов по «Ходячим мертвецам». В них игрок напрямую мог влиять на сюжет своими решениями, которые зачастую приходилось делать очень быстро. При этом исход тех или иных поступков не был очевидным — и невзначай брошенная фраза в итоге могла привести к гибели одного из персонажей или другим печальным событиям.

Игра во многом похожа на интерактивное кино — и это не недостаток Фото: AdHoc Studio

В Dispatch разработчики решили сделать еще больший акцент на сюжете, опустив геймплей. Теперь большая часть игры выглядит как мультсериал о супергероях, в котором нам лишь изредка нужно успевать нажимать на кнопки в ответственный момент (при желании можно и вовсе убрать подобные моменты, чтобы не отвлекаться от сюжета).

Зато в ответственные моменты и сюжетные развилки игроку дают выбор: что именно сделать или сказать герою. Как ответить обидчику в баре, с кем из девушек провести вечер и рассказать ли коллегам свой секрет — решает игрок. Именно из такие решения в итоге скажутся на финале.

Значительную часть геймплея занимает та самая работа диспетчером — игроку предстоит отправлять свою команду на различные задания по всему городу, выбирая героев, исходя из их навыков, умения работать в команде и множества других факторов. Чтобы справиться с заданием, нужно понять сильные стороны каждого из героев.

За что игроки полюбили Dispatch

После череды провалов фильмов Marvel многие пришли к выводу о том, что от супергероев все устали. Но пример Dispatch показывает, что зрителям и игрокам надоела не сама тема, а однообразие и конвейер однотипных проектов.

В Dispatch супергерои не стереотипные добряки и борцы за все хорошее, а как обычные люди — хоть и с суперсилами. Главный герой и вовсе попадает на «обычную» работу, что неплохо приземляет сюжет. За неоднозначных персонажей и юмор игру часто сравнивают с сериалом «Пацаны».

Dispatch покорила игроков интригующей историей и харизматичными персонажами Фото: AdHoc Studio

Особенно много похвалы досталось визуальному стилю, постановке и анимации. Учитывая, что большую часть игры можно описать как «интерактивное кино», разработчики сделали все, чтобы кат-сцены смотрелись эффектно и увлекательно. А на озвучку позвали знаменитых актеров — например, главного героя озвучивает Аарон Пол, известный по роли Джесси из сериала «Во все тяжкие».

Продолжение после рекламы

Всего за месяц игра добилась огромной популярности, по сравнению с предыдущими проектами разработчиков. Продажи Dispatch перевалили за миллион копий, а с выходом каждого нового эпизода число игроков только растет. Сейчас рейтинг игры в Steam поднялся до «крайне положительного» на основе 30 тысяч отзывов, 95% из которых положительные.

Когда выйдут последние эпизоды Dispatch

В отличие от многих других игр, студия AdHoc решила выпускать эпизоды поэтапно: каждую неделю выходят две новые главы. Поначалу эту идею раскритиковали блогеры и игроки, но со временем стало понятно, что такой подход помог игре распространиться по сарафанному радио и подогревать интерес к сюжету на протяжении всего месяца.

На сегодняшний день вышли шесть из восьми эпизодов игры. Финальные главы Dispatch «Ретроспектива» и «Единство» выйдут 12 ноября 2025. Однако разработчики называют это не концом игры, а лишь «финалом сезона».

Будет ли продолжение у Dispatch

Разработчики уже начали намекать на предстоящее продолжение истории Фото: AdHoc Studio

Ранее разработчики никак не намекали на то, что у Dispatch будет продолжение — сюжет игры планировали закончить после восьми эпизодов. Однако резко свалившаяся популярность изменила планы. Сценарист AdHoc Studios Пьер Шоретт в недавнем интервью ответил на вопрос о продолжении: «Возможность существует. Нам придется как минимум подумать о втором сезоне», — заявил сценарист.

О желании вернуться к главной роли рассказал и Аарон Пол, озвучивающий Роберта. «Надеюсь, что мы еще поработаем над несколькими сезонами. За Dispatch стоит прекрасная команда, которая вкладывает всю душу в этих героев», — отметил звезда «Во все тяжкие».