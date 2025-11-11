Турецкий вертолет рухнул у границ Грузии и Азербайджана
11 ноября 2025 в 16:36
Срочная новость
Фото: © URA.RU
По информации телеканала «Имеди», у границы Грузии и Азербайджана произошло крушение. По предварительным данным, упал военный вертолет ВВС Турции. Об инциденте сообщает телеканал "Имеди". Дальнейшая информация уточняется.
