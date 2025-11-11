«Грязные провокации»: Соседов заявил, что стал жертвой спланированной травли

Сергей Соседов открестился от скандалов с Чеботиной, Лозой и Басковым Фото: Виктор Васильев

Сергей Соседов регулярно сотрясает разными заявлениями. Музыкальный критик то призывает гнать со сцены Баскова, то Славу, то Чеботину... Сам Соседов в ужасе от этого. Сергей уверяет, что ничего такого, что так активно обсуждается в Интернете, он не говорил. По мнению Соседова, он стал жертвой спланированной травли. Об этом он заявил корреспонденту URA.RU.

Критик пребывает в шоке от распространившихся на днях его высказываний в адрес Юрия Лозы. Сообщается, что музыкальный критик заявил, что Лоза не создал ни одного нового хита, и поэтому не имеет права никого критиковать. Также Сергей якобы задался вопросом: кому нужно творчество Лозы?

«Это сплошные грязные провокации! — возмутился в беседе с URA.RU Сергей. — Я просто не знаю, что мне делать. Я не делал никаких заявлений в отношении Лозы! Я вообще ничего о нем не говорил, особенно в последнее время. Меня, если и спрашивали что-то о Лозе, то очень давно. Но я ничего такого, что мне приписывают, о нем никогда не говорил. В мои уста вкладывают не мои мнения».

Сергей говорит, что уже устал оправдываться и объяснять, что к большинству тех заявлений, которые тиражируются в Интернете, он отношения не имеет.

«Сначала — Басков, потом — Слава, потом — Чеботина, теперь — Лоза, — перечисляет Соседов. — Это заранее спланированные провокации против меня. Я хочу сделать заявление. Все, что говорится в последнее время от моего имени в отношении Баскова, Славы, Чеботиной, Лозы и, вероятно, каких-то еще артистов, выдумано или сфабриковано в непозволительно скандальном ключе. Полагаю, кому-то неймется скомпрометировать меня и мое доброе имя. Вероятно, кому-то не по нраву мои успехи на поприще различных шоу».

«Кто-то хочет использовать мое имя и статус независимого, принципиального журналиста в своих грязных целях, — продолжает возмущаться Сергей. — Я прошу не верить ничему, написанному якобы с моих слов. Верить нужно только моим голосовым комментариям и тем материалам, которые подписаны моим именем».