В Госдуме оценили возможность выплаты 13-й зарплаты бюджетникам
По словам Светланы Бессараб, деньги на выплату 13-й зарплаты пришлось бы брать из других сфер
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Из-за особенностей формирования бюджета, введение выплаты 13-й зарплаты бюджетникам маловероятно. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.
«Всегда поражаюсь, когда коллеги вносят такие своевременные предложения. Зная, что сегодня и на ближайшие три года у нас дефицитный бюджет, предлагать такое странно», — приводит слова Бессараб Lenta.ru. Депутат уточнила, что для реализации данной инициативы потребуется дополнительно больше одного триллиона рублей. Эту сумму пришлось бы перемещать из других сфер.
Ранее об инициативе вернуть 13-ю зарплату для бюджетников высказался заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Он уточнил, что данная мера будет особенно важна для поддержки врачей и учителей.
