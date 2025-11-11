В Госдуме оценили возможность выплаты 13-й зарплаты бюджетникам

«Всегда поражаюсь, когда коллеги вносят такие своевременные предложения. Зная, что сегодня и на ближайшие три года у нас дефицитный бюджет, предлагать такое странно», — приводит слова Бессараб Lenta.ru. Депутат уточнила, что для реализации данной инициативы потребуется дополнительно больше одного триллиона рублей. Эту сумму пришлось бы перемещать из других сфер.