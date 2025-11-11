Мужчина получил травмы ног после обрушения комплекса «Снежком» в Подмосковье
Сейчас пострадавший находится в травмпункте
В результате обрушения комплекса «Снежком» мужчина получил травмы ног. Он сообщил о своих травмах и планах обратиться в суд.
«У меня какие-то порезы, один просто ушиб. Хромаю на одну ногу», — рассказал мужчина «Осторожно, новости». Пострадавший шел по улице, когда услышал громкий звук. Мужчина обернулся и увидел, как на него летят камни. Сразу боль он не почувствовал, но позже вызвал скорую помощь. Сейчас пострадавший находится в травмпункте. Он заявил, что планирует подать в суд.
Администрация Красногорска проинформировала о том, что люди, пострадавшие при частичном обрушении конструкций бывшего горнолыжного комплекса «Снежком», смогут получить помощь и поддержку от властей и подрядчика. На текущий момент зафиксировано два пострадавших человека, повреждены 50 автомобилей.
