Мужчина получил травмы ног после обрушения комплекса «Снежком» в Подмосковье

11 ноября 2025 в 16:39
Сейчас пострадавший находится в травмпункте

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В результате обрушения комплекса «Снежком» мужчина получил травмы ног. Он сообщил о своих травмах и планах обратиться в суд.

«У меня какие-то порезы, один просто ушиб. Хромаю на одну ногу», — рассказал мужчина «Осторожно, новости». Пострадавший шел по улице, когда услышал громкий звук. Мужчина обернулся и увидел, как на него летят камни. Сразу боль он не почувствовал, но позже вызвал скорую помощь. Сейчас пострадавший находится в травмпункте. Он заявил, что планирует подать в суд. 

Администрация Красногорска проинформировала о том, что люди, пострадавшие при частичном обрушении конструкций бывшего горнолыжного комплекса «Снежком», смогут получить помощь и поддержку от властей и подрядчика. На текущий момент зафиксировано два пострадавших человека, повреждены 50 автомобилей.

