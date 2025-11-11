ВСУ обстреливают береговую линию города-спутника ЗАЭС Энергодара
В последние сутки над территорией Энергодара фиксируются дроны ВСУ
Фото: Таисия Воронцова © URA.RU
После завершения работ по восстановлению обеих линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС) было объявлено о завершении локального прекращения огня в районе атомного объекта. В настоящее время ВСУ ведут обстрел береговой линии Энергодара — города-спутника ЗАЭС. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«Сейчас ВСУ ведут обстрел береговой линии Энергодара, обстрела самого города нет», — рассказала Яшина ТАСС. По ее словам, в последние сутки над территорией Энергодара фиксируются дроны противника.
Локальное прекращение огня в районе Запорожской АЭС было введено 7 ноября. Благодаря этому появилась возможность провести ремонтные работы на второй высоковольтной линии электропередачи «Ферросплавная-1». Ранее пресс-бюро СВР РФ проинформировало о результатах компьютерного моделирования, которое провели британские эксперты. Согласно данным, полученным в ходе анализа, радиоактивное загрязнение может выйти за пределы Украины и затронуть жителей стран Евросоюза.
В течение 30 суток Запорожская АЭС работала на резервном электроснабжении из-за беспрецедентно длительного отключения от внешних источников электроэнергии. С 2022 года подобный инцидент, когда объект полностью теряет связь с внешними электрическими сетями, происходит уже в десятый раз. Причиной последнего блэкаута стало повреждение высоковольтной линии электропередачи «Днепровская» (750 кВ) в результате огневого воздействия со стороны ВСУ.
