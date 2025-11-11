ВСУ обстреливают береговую линию города-спутника ЗАЭС Энергодара

В последние сутки над территорией Энергодара фиксируются дроны ВСУ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

После завершения работ по восстановлению обеих линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС) было объявлено о завершении локального прекращения огня в районе атомного объекта. В настоящее время ВСУ ведут обстрел береговой линии Энергодара — города-спутника ЗАЭС. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Сейчас ВСУ ведут обстрел береговой линии Энергодара, обстрела самого города нет», — рассказала Яшина ТАСС. По ее словам, в последние сутки над территорией Энергодара фиксируются дроны противника.

Локальное прекращение огня в районе Запорожской АЭС было введено 7 ноября. Благодаря этому появилась возможность провести ремонтные работы на второй высоковольтной линии электропередачи «Ферросплавная-1». Ранее пресс-бюро СВР РФ проинформировало о результатах компьютерного моделирования, которое провели британские эксперты. Согласно данным, полученным в ходе анализа, радиоактивное загрязнение может выйти за пределы Украины и затронуть жителей стран Евросоюза.

