В Сухуме произошла стрельба, есть раненные
11 ноября 2025 в 16:31
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В абхазском городе Сухуме произошла массовая перестрелка. В результате инцидента пять человек ранено. Министерство внутренних дел Абхазии сообщило о введении плана перехвата по всей республике.
