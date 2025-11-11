Логотип РИА URA.RU
Минобороны хочет сократить срок уведомления об увольнении для IT-специалистов

11 ноября 2025 в 16:35
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство обороны России предложило сократить срок уведомления об уведомлении IT-сотрудника с отсрочкой от призыва до пяти дней. Это следует из проекта, внесенного ведомством.

«В пункте 5 слова „в двухнедельный срок“ заменить словами „в течение пяти дней со дня увольнения граждан с работы“, — говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проекта нормативных правовых актов. Отмечается, что такие изменения предлагают ввести в связи с проведением призыва граждан на службу в течение всего календарного года.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минобороны РФ о сокращении допустимого срока отсутствия военного на службе без уважительных причин для привлечения к уголовной ответственности. Теперь срок сократился с десяти до двух суток. Нововведения затронут как призывников, так и контрактников.

