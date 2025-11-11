У украинских министров изъяли 4 миллиона долларов
О крупном исследовании стало известно 10 ноября
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
По делу о коррупции в энергетической сфере Украины детективы НАБУ изъяли больше 4 миллионов долларов. Об этом сообщил глава подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов.
«Сейчас мы видим, что там уже больше 4 миллионов долларов изъято. Если я не ошибаюсь, мы их нашли по местам проживания участников преступной организации», — сказал он в эфире YouTube-канала издания «Украинская правда». По словам Абакумова, обысков уже прошло много, часть из них все еще продолжаются.
О расследовании дела в о коррупции НАБУ сообщила 10 ноября. Обыски были в компании «Энергоатом», а также у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и совладельца фирмы «Квартал 95» Тимура Миндича. Ранее стало известно, что Галущенко был признан террористом у себя на Родине. Об этом свидетельствуют данные экстремистского сайта Миротворец (признан экстремистским в РФ и заблокирован).
