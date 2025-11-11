Террорист-смертник совершил взрыв у здания в столице Пакистана

Взрыв произошел в автомобиле, припаркованном у суда Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Взрыв здания в пакистанской столице, где погибли около 12 человек, совершил террорист, который скончался. Об этом сообщили иноСМИ со ссылкой на источники.

«На месте взрыва была найдена „голова“ предполагаемого террориста-смертника», — пишет телеканал GEO. По его данным, по меньшей мере при взрыве здания суда погибли 12 человек, еще 21 пострадал. Среди пострадавших есть заявители и адвокаты. Из-за происшествия заседания суда приостановили, а в больнице Пимса объявили ЧС.