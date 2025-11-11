Террорист-смертник совершил взрыв у здания в столице Пакистана
Взрыв произошел в автомобиле, припаркованном у суда
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Взрыв здания в пакистанской столице, где погибли около 12 человек, совершил террорист, который скончался. Об этом сообщили иноСМИ со ссылкой на источники.
«На месте взрыва была найдена „голова“ предполагаемого террориста-смертника», — пишет телеканал GEO. По его данным, по меньшей мере при взрыве здания суда погибли 12 человек, еще 21 пострадал. Среди пострадавших есть заявители и адвокаты. Из-за происшествия заседания суда приостановили, а в больнице Пимса объявили ЧС.
В июне в Пакистане произошел другой теракт. В результате атаки смертника на военную колонну в округе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва погибли 16 солдат, еще более двадцати человек, в том числе мирные жители, получили ранения, включая детей.
