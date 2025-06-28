«Въехал и взорвался»: в Пакистане атака смертника унесла жизни 16 человек

AFP: смертник в Пакистане врезался на авто в военную колонну, унеся жизни людей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Пакистане террорист врезался на авто, начиненном взрывчаткой, в военную колонну
В Пакистане террорист врезался на авто, начиненном взрывчаткой, в военную колонну Фото:

В результате атаки смертника на военную колонну в округе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва (Пакистан) погибли 16 солдат, еще более двадцати человек, в том числе мирные жители, получили ранения, включая детей. Об этом сообщает AFP. 

«Террорист-смертник врезался начиненным взрывчаткой автомобилем в военную колонну», — сообщил источник журналистов из властей, добавив, что число погибших увеличилось с 13 до 16 военнослужащих. Инцидент произошел в Пакистане. 

По информации полицейского, работающего в районе происшествия, взрывной волной были разрушены крыши двух жилых домов. В результате этого пострадали шестеро детей. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка под руководством Хафиза Гуля Бахадура, являющаяся фракцией пакистанских талибов.

С начала 2021 года в приграничных с Афганистаном регионах Пакистана наблюдается резкий рост числа нападений на силовиков и гражданское население. Власти Исламабада обвиняют афганскую сторону в том, что она предоставляет боевикам убежище на своей территории. Представители движения «Талибан» эти обвинения опровергают.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате атаки смертника на военную колонну в округе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва (Пакистан) погибли 16 солдат, еще более двадцати человек, в том числе мирные жители, получили ранения, включая детей. Об этом сообщает AFP.  «Террорист-смертник врезался начиненным взрывчаткой автомобилем в военную колонну», — сообщил источник журналистов из властей, добавив, что число погибших увеличилось с 13 до 16 военнослужащих. Инцидент произошел в Пакистане.  По информации полицейского, работающего в районе происшествия, взрывной волной были разрушены крыши двух жилых домов. В результате этого пострадали шестеро детей. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка под руководством Хафиза Гуля Бахадура, являющаяся фракцией пакистанских талибов. С начала 2021 года в приграничных с Афганистаном регионах Пакистана наблюдается резкий рост числа нападений на силовиков и гражданское население. Власти Исламабада обвиняют афганскую сторону в том, что она предоставляет боевикам убежище на своей территории. Представители движения «Талибан» эти обвинения опровергают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...