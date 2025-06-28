«Въехал и взорвался»: в Пакистане атака смертника унесла жизни 16 человек

В результате атаки смертника на военную колонну в округе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва (Пакистан) погибли 16 солдат, еще более двадцати человек, в том числе мирные жители, получили ранения, включая детей. Об этом сообщает AFP.
«Террорист-смертник врезался начиненным взрывчаткой автомобилем в военную колонну», — сообщил источник журналистов из властей, добавив, что число погибших увеличилось с 13 до 16 военнослужащих. Инцидент произошел в Пакистане.
По информации полицейского, работающего в районе происшествия, взрывной волной были разрушены крыши двух жилых домов. В результате этого пострадали шестеро детей. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка под руководством Хафиза Гуля Бахадура, являющаяся фракцией пакистанских талибов.
С начала 2021 года в приграничных с Афганистаном регионах Пакистана наблюдается резкий рост числа нападений на силовиков и гражданское население. Власти Исламабада обвиняют афганскую сторону в том, что она предоставляет боевикам убежище на своей территории. Представители движения «Талибан» эти обвинения опровергают.
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