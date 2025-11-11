Логотип РИА URA.RU
Песков раскрыл, как относится к союзу Сирии и США

Песков: союз Сирии и США не влияет на отношения с Россией
11 ноября 2025 в 14:24
Песков выразил надежду на то, что диалог будет развиваться самостоятельно

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Заявления о союзе Сирии и США не следует рассматривать как фактор, напрямую влияющий на отношения России с сирийскими властями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не думаю, что это взаимосвязанные элементы. Мы выстраиваем свои отношения с руководством Сирии», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь напомнил о визите сирийского политика в Москву и его переговорах с президентом России. Он выразил надежду на то, что российско-сирийский диалог будет развиваться самостоятельно и не будет зависеть от внешних факторов.

Сирийский президент Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Fox News после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом заявил о том, что Сирия является союзником США. Кроме того, по информации министра информации Сирии Хамзы Мустафы, страна достигла соглашения о взаимодействии с возглавляемой США Международной коалицией в целях борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

