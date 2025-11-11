Песков раскрыл, как относится к союзу Сирии и США

Песков выразил надежду на то, что диалог будет развиваться самостоятельно Фото: Роман Наумов © URA.RU

Заявления о союзе Сирии и США не следует рассматривать как фактор, напрямую влияющий на отношения России с сирийскими властями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не думаю, что это взаимосвязанные элементы. Мы выстраиваем свои отношения с руководством Сирии», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь напомнил о визите сирийского политика в Москву и его переговорах с президентом России. Он выразил надежду на то, что российско-сирийский диалог будет развиваться самостоятельно и не будет зависеть от внешних факторов.