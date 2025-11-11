Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Появилось видео освобождения села Новоуспеновского в Нижегородской области

11 ноября 2025 в 14:37
Населенный пункт освободила группировка войск «Восток», указано в сообщении

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Солдаты ВС РФ освободили село Новоуспеновское в Нижегородской области. Видео освобождения URA.RU предоставили Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Новоуспеновское Запорожской области», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.

10 ноября группировка «Восток» освободила два села в Запорожской области. В частности, были освобождены Сладкое и Новое в Запорожской области. Российские войска добиваются успехов, взяв под контроль еще один стратегически важный населенный пункт.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

