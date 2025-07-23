Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздним вечером 23 июля посетил Площадь 1905 года, где скоро откроется площадка «Лето на площади». Она заменит парковку, которая находилась перед зданием мэрии долгие годы. Идею Орлова превратить главную площадь города в место для культурных мероприятий екатеринбуржцы поддержали, передает корреспондент URA.RU.
«Честно говоря, я доволен тем, что получилось. И жители, судя по отзывам, также остались довольны. Мы совершенно правильно ответили на запрос горожан, придав Площади 1905 года другое назначение. Пусть это место служит для людей», — заявил глава Екатеринбурга, пообщавшись перед этим с танцорами, которые уже облюбовали освободившуюся площадку. И влюбленными парами.
Парковку на площади закрыли 29 июня. Здесь ее больше не будет, подтвердил Орлов. «Возможность поставить автомобиль есть: хоть в „Пассаже“, хоть на Хохрякова», — добавил он. Интересы пешеходов приоритетнее, чем интересы автомобилистов.
Он также анонсировал появление здесь парковой зоны и даже места для игры в пляжный волейбол. Площадь также будут использовать под выставки, ярмарки, спортивные мероприятия, концерты. Ближайшие пройдут в День строителя, празднование которого растянется на несколько дней. Обязательно будут мероприятия в День города.
В пробном формате городские власти меняли назначение Площади 1905 года этой зимой. Тогда там впервые залили каток, который проработал до 9 марта. Покататься в центр на коньках приехали порядка 80 тысяч человек, их угощали глинтвейном и другими вкусностями, в центре катка стояла большая ель. Горожанам настолько понравилось, что в центре было несколько площадок для гуляний (вторая — на Плотинке), что городская команда планирует повторить опыт с катком и в новом зимнем сезоне, и в следующем году.
Помогает преобразовывать площадку команда парка Маяковского. Во время вечерней прогулки по площади Орлова сопровождал директор ЦПКиО Павел Зубакин.
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