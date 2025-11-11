Восточная часть Купянска полностью зачищена от ВСУ
Восточная часть города полностью освобождена от ВСУ, указано в сообщении
Восточная часть Купянска полностью зачищена от ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника. Полностью освобождена восточная часть города», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.
Ранее сообщалось, что российские военные контролируют до 90% города, а в ходе боев за Купянск Киев потерял более трех тысяч солдат. За последние сутки военнослужащие группировки войск «Запад» освободили 25 зданий, продолжая сжимать кольцо вокруг украинских подразделений.
