Армия и оружие

Восточная часть Купянска полностью зачищена от ВСУ

11 ноября 2025 в 14:44
Восточная часть города полностью освобождена от ВСУ, указано в сообщении

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Восточная часть Купянска полностью зачищена от ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника. Полностью освобождена восточная часть города», — указано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.

Ранее сообщалось, что российские военные контролируют до 90% города, а в ходе боев за Купянск Киев потерял более трех тысяч солдат. За последние сутки военнослужащие группировки войск «Запад» освободили 25 зданий, продолжая сжимать кольцо вокруг украинских подразделений.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

