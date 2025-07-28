Власти разрешили челябинскому бизнесмену строить торговый комплекс на ЧМЗ. Карта

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Общая площадь участка под застройку - 1 427 квадратных метров
Общая площадь участка под застройку - 1 427 квадратных метров Фото:

Власти Челябинска одобрили изменение предельных параметров при строительстве нового торгового комплекса в Металлургическом районе. Объект строит индивидуальный предприниматель Василий Голованов. Здание уже возведено на 60%, сообщается на сайте мэрии.

«Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства — магазина с торговым подсобными помещениями на земельном участке площадью 1427 квадратных метров, с минимальным процентом озеленения — 19. Объект будет возведен в зоне высотной жилой застройки в зонах развития по улице Аральской в Металлургическом районе», — сообщается на сайте.

Общественные обсуждения по вопросу строительства торгового комплекса прошли в июле 2025 года. Замечания и предложения принимались с 4 по 11 июля, сообщается на сайте.

В мае 2025 года мэрия Челябинска запретила бизнесмену Давиду Минасяну реконструировать здание площадью 1 207 квадратных метров под торгово-развлекательный комплекс в том же Металлургическом районе. Отказ был связан с тем, что на участке запрещено было строить магазины и другие объекты торговли.

Бизнесмену разрешили достроить торговый комплекс на ЧМЗ, его возвели уже на 60%
Бизнесмену разрешили достроить торговый комплекс на ЧМЗ, его возвели уже на 60%
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Власти Челябинска одобрили изменение предельных параметров при строительстве нового торгового комплекса в Металлургическом районе. Объект строит индивидуальный предприниматель Василий Голованов. Здание уже возведено на 60%, сообщается на сайте мэрии. «Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства — магазина с торговым подсобными помещениями на земельном участке площадью 1427 квадратных метров, с минимальным процентом озеленения — 19. Объект будет возведен в зоне высотной жилой застройки в зонах развития по улице Аральской в Металлургическом районе», — сообщается на сайте. Общественные обсуждения по вопросу строительства торгового комплекса прошли в июле 2025 года. Замечания и предложения принимались с 4 по 11 июля, сообщается на сайте. В мае 2025 года мэрия Челябинска запретила бизнесмену Давиду Минасяну реконструировать здание площадью 1 207 квадратных метров под торгово-развлекательный комплекс в том же Металлургическом районе. Отказ был связан с тем, что на участке запрещено было строить магазины и другие объекты торговли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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