Суд решил судьбу скандального директора ГК «Пикет» Есипова

11 ноября 2025 в 16:38
Фото: © URA.RU

Суд вынес приговор руководителю ГК «Пикет» Андрею Есипову. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Вердикт вынесен за присвоение свыше 2 миллиардов рублей в ходе поставок бронежилетов ненадлежащего качества для нужд российской армии.

