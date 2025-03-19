19 марта 2025

В ХМАО отчиму, избившему пасынка ремнем, грозит статья за растление. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отчиму-тирану из Новоаганска может грозить еще одно обвинение по статье о растлении
Отчиму-тирану из Новоаганска может грозить еще одно обвинение по статье о растлении Фото:
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Отчим жестоко избил ребенка из-за вейпа в ХМАО

Отчиму-тирану из Новоаганска (Нижневартовский район), который жестоко избил пасынка за курение вейпа, грозит обвинение по статье о растлении малолетних. Об этом URA.RU сообщил источники в силовых структурах.

«В отношении него возбудят еще одно уголовное дело. По статье 134 УК РФ („половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста)“, — рассказали агентству два источника в силовых структурах.

По словам инсайдеров, дело о растлении не связано с детьми его сожительницы или бывшим местом работы в доме культуры. В настоящий момент подозреваемый задержан.

URA.RU запросило комментарий в следственном комитете ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство писало, что отчим-тиран из Новоаганска уже был судим за присвоение и растрату. А инцидентом с избиением пасынка заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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Отчиму-тирану из Новоаганска (Нижневартовский район), который жестоко избил пасынка за курение вейпа, грозит обвинение по статье о растлении малолетних. Об этом URA.RU сообщил источники в силовых структурах. «В отношении него возбудят еще одно уголовное дело. По статье 134 УК РФ („половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста)“, — рассказали агентству два источника в силовых структурах. По словам инсайдеров, дело о растлении не связано с детьми его сожительницы или бывшим местом работы в доме культуры. В настоящий момент подозреваемый задержан. URA.RU запросило комментарий в следственном комитете ХМАО. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство писало, что отчим-тиран из Новоаганска уже был судим за присвоение и растрату. А инцидентом с избиением пасынка заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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