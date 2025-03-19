Отчиму-тирану из Новоаганска (Нижневартовский район), который жестоко избил пасынка за курение вейпа, грозит обвинение по статье о растлении малолетних. Об этом URA.RU сообщил источники в силовых структурах.
«В отношении него возбудят еще одно уголовное дело. По статье 134 УК РФ („половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста)“, — рассказали агентству два источника в силовых структурах.
По словам инсайдеров, дело о растлении не связано с детьми его сожительницы или бывшим местом работы в доме культуры. В настоящий момент подозреваемый задержан.
URA.RU запросило комментарий в следственном комитете ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее агентство писало, что отчим-тиран из Новоаганска уже был судим за присвоение и растрату. А инцидентом с избиением пасынка заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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