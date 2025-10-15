15 октября 2025

В деле экс-чиновницы из ХМАО появился новый эпизод о вымогательстве

Экс-чиновница Урая Емшанова обвинена в вымогательстве, но освобождена под залог
Экс-чиновница Урая Емшанова обвинена в вымогательстве, но освобождена под залог

Экс-руководитель управления по развитию местного самоуправления Урая Наталья Емшанова обвиняется в новом преступлении — вымогательстве в особо крупном размере. При этом суд освободил ее из-под ареста под залог в 1 миллион рублей. Об этом URA.RU сообщил адвокат Александр Петрикин.

«Предъявлено новое обвинение по пункту „б“ части 3 статьи 163 УК РФ — вымогательство в особо крупном размере. Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об аресте и освободил ее под залог в 1 миллион рублей», — прокомментировал Петрикин. Ранее экс-чиновница находилась в изоляторе временного содержания. Это уже второй эпизод в уголовном деле Емшановой.

Ранее URA.RU писало, что Емшанова была задержана сразу после снятия с нее электронного браслета при отмене домашнего ареста. Она обвинялась в получении взятки в 650 тысяч рублей за помощь в получении субсидий для НКО.

