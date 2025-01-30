В Челябинской области начались чистки в миграционных отделах: после задержания начальника миграционного отдела в Копейске Анастасии Литвиновой сотрудники УФСБ при участии ОРЧ СБ регионального МВД пришли за главой «Тракторозаводского» отдела по миграции Игорем Шатохиным. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, его подозревают в коррупции и превышении полномочий.
«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по вопросам миграции территориального отдела полиции „Тракторозаводский“ УМВД России по Челябинску, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. „е“ ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности), п. „в “ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В доме и на месте работы офицера прошли обыски.
По версии следствия, Шатохин на протяжении почти двух лет неоднократно получал взятки от мигрантов. За все время он обогатился на сумму не менее 500 тысяч рублей. За это он скрывал сведений о гражданах РФ, не состоящих на воинском учете, тем самым помогая им избегать военной службы.
Сейчас решается вопрос о предъявлении Шатохину обвинения и избрании меры пресечении. Следователями выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта.
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