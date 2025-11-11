«Кто хочет замуж — выйдет»: Роза Сябитова дала важный совет россиянкам

Роза Сябитова убеждена, что каждая женщина может найти личное счастье Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Главная телесваха страны Роза Сябитова не видит проблемы в том, что россиянки начали массово покидать онлайн-сервисы знакомств, отдавая предпочтение офлайн-форматам. В беседе с URA.RU телеведущая нашла в этом исключительно плюсы.

«Нет ничего страшного в том, что девушки покидают онлайн-сервисы. Сайты знакомств, как и телефон в целом — лишь способ передачи информации. Это не есть само знакомство. Все знакомства происходят в оффлайне, то есть живьем, в реальности. Вот и все. Соответственно, тенденция хороша тем, что наконец девушки, (потому что чаще всего именно девушки отвечают за результаты отношений), поняли, что надо прекращать там зависать», — поясняет эксперт.

Роза поставила под сомнение одну из причин ухода россиянок из онлайна. Девушки жалуются, мол, в подобных сервисах мужчины либо хотят провести вместе только пару ночей, либо не готовы встречаться в реальности.

Сябитова объясняет: женщины часто допускают ошибку, считая, что мужчины живут по таким же принципам, как и они.

«Это самое глубокое заблуждение с двух сторон. У мужчин и женщин есть одна мотивация. Мотивация — создать семью. Но. Женщина думает: я хочу замуж. Если мужчина также хочет семью, он будет проявлять ко мне некие романтические чувства, а не говорить сразу о сексе. Но мужчина тоже хочет жениться. Однако в его психологии это связано напрямую с желанием обладания женщиной. Вот эту простую истину нужно понять и мужчинам, и женщинам: не сравнивайте подходы полов», — заключила телесваха.

Сябитова поделилась «рецептом», который подтвержден годами ее практики. Она уверяет: если девушка хочет выйти замуж, она обязательно этого добьется.

«Я всегда говорю: кто хочет выйти замуж, найдет мужчину даже в очереди к стоматологу. И там, кстати, шансов намного больше, чем сидеть и воображать себе что-то, ставить завышенные планки и ждать некого принца. Представьте, что вы сильно хотите шубу. И говорите: она у меня будет! Спустя время действительно становитесь ее обладательницей. Аналогичная ситуация и с замужеством. Кому это надо, будет там. А вот если женщина не чувствует в себе этой потребности, она даже никакие сигналы мужскому полу не будет посылать на этот счет», — объяснила владелица брачного агентства.

Сябитова отметила, что у нее есть клиентки, которые даже по истечению контракта так и не вышли замуж. И дело тут не в том, что команда профессионалов плохо работала, а в настрое самой женщины. Не исключено, что она в целом не сильно хочет отношений, а вынуждена искать их под давлением окружения.