Лавров раскрыл, что Россия передала США до разговора Путина и Трампа

Лавров подчеркнул, что российская сторона не направляла никаких жестких меморандумов Фото: Роман Наумов © URA.RU

До телефонного разговора президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом был направлен меморандум в формате неофициальной бумаги. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Здесь много лжи, в том числе с точки зрения последовательности событий. Меморандум, который упоминают журналисты Financial Times», — сказал Лавров журналистам, пишет ТАСС. По словам Лаврова, в публикации шла речь о том, что перед переговорами лидеров «русские отправили жесткий меморандум, по получении которого американцы решили, что разговаривать бессмысленно». Министр подчеркнул, что меморандум направили еще за несколько дней до разговора президентов.