Лавров раскрыл, что Россия передала США до разговора Путина и Трампа
Лавров подчеркнул, что российская сторона не направляла никаких жестких меморандумов
Фото: Роман Наумов © URA.RU
До телефонного разговора президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом был направлен меморандум в формате неофициальной бумаги. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Здесь много лжи, в том числе с точки зрения последовательности событий. Меморандум, который упоминают журналисты Financial Times», — сказал Лавров журналистам, пишет ТАСС. По словам Лаврова, в публикации шла речь о том, что перед переговорами лидеров «русские отправили жесткий меморандум, по получении которого американцы решили, что разговаривать бессмысленно». Министр подчеркнул, что меморандум направили еще за несколько дней до разговора президентов.
16 октября состоялся первый за два месяца телефонный разговор между Путиным и Трампом. Переговоры продолжались почти два часа. Американский лидер охарактеризовал беседу как весьма продуктивную. Тогда стороны договорились о проведении личной встречи в Будапеште. Кроме того, Трамп выразил надежду на проведение переговоров между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Главные заявления сторон — в материале URA.RU.
