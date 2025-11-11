Экс-замминистра обороны Попову разрешили не вставать на заседании
Адвокат Попова сообщил, что у его подзащитного выявлено несколько хронических заболеваний
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Суд в Москве приступил к рассмотрению дела бывшего замминистра обороны Павла Попова. Его обвиняют, в частности, в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщют журналисты из зала заседаний. Попову также разрешили не вставать во время обращения к суду из-за состояния здоровья бывшего чиновника Минобороны.
В июле генерал Попов был доставлен в медицинское учреждение из московского следственного изолятора «Лефортово» в тяжелом состоянии. Адвокат Попова также подчеркнул, что до ареста у его под защитного был выявлен ряд хронических заболеваний.
Как сообщил корреспонденту РБК адвокат Денис Сагач, на прошедшем закрытом судебном заседании Попов не признал вину в приписываемых ему правонарушениях. Следующее заседание, на котором суд проведет допрос потерпевших, запланировано на пятницу, 14 ноября.
Попов был задержан в августе 2024 года по подозрению в хищении более 60 миллионов рублей при руководстве парком «Патриот». Отмечается, что он за счет парка обустраивал загородный участок. Вину Попов не признавал. Другие фигуранты дела находятся под домашним арестом.
