Mercedes и Rolex забрали у Есипова за махинации с бронежилетами для Минобороны
Решение о конфискации имущества вынес суд
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
У гендиректора ГК «Пикет» Андрея Есипова, которого отправили в колонию за мошенничество при поставках бронежилетов для Минобороны, изъяли имущество почти на 2 миллиарда рублей. Среди конфискованного есть элитные авто и часы, сообщили журналисты из зала суда.
«Находящиеся под арестом Mercedes-Benz AMG G63, Mercedes-Benz S400, гидроцикл, часы Rolex», — сказала судья. По ее словам, общая сумма конфискованного имущества превысила 1 миллиард 944 тысячи рублей. Также у него конфисковали счета на банках в России, доли в уставных капиталах компаний и нежилые помещения в Московской области.
Ранее Мещанский суд Москвы приговорил гендиректора ГК «Пикет» Андрея Есипова к 9 годам колонии. Его обвиняют в мошенничестве при поставках бронежилетов для Минобороны. Информацию об этом публикуют журналисты из зала суда. По данным следствия, работники «Пикета» похитили средства, которые военное ведомство выделило для исполнения госконтракта на поставку средств защиты. В рамках контракта было поставлено не меньше 20 040 бронежилетов, которые не отвечали заявленным требованиям. Ущерб от противоправных действий оценивается в 2,4 миллиарда рублей.
