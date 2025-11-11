Mercedes и Rolex забрали у Есипова за махинации с бронежилетами для Минобороны

Решение о конфискации имущества вынес суд Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

У гендиректора ГК «Пикет» Андрея Есипова, которого отправили в колонию за мошенничество при поставках бронежилетов для Минобороны, изъяли имущество почти на 2 миллиарда рублей. Среди конфискованного есть элитные авто и часы, сообщили журналисты из зала суда.

«Находящиеся под арестом Mercedes-Benz AMG G63, Mercedes-Benz S400, гидроцикл, часы Rolex», — сказала судья. По ее словам, общая сумма конфискованного имущества превысила 1 миллиард 944 тысячи рублей. Также у него конфисковали счета на банках в России, доли в уставных капиталах компаний и нежилые помещения в Московской области.