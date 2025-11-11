Роналду окончательно решил уйти из футбола
ЧМ-2026 может стать для Роналду последним крупным турниром в его спортивной карьере
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду объявил, что чемпионат мира — 2026 года станет последним в его карьере. Заявление прозвучало на туристическом форуме TOURISE в Саудовской Аравии. Информацию об этом приводит издание Mundo Deportivo.
«Конечно, это правда, ведь мне будет 41 год, и я думаю, что в этом великолепном турнире, я не знаю… Как я уже говорил, я наслаждаюсь этим моментом», — сказал Роналду, его слова приводит Mundo Deportivo.
Криштиану Роналду вошел в историю как рекордсмен по количеству голов в составе национальных сборных, а также в чемпионатах Европы и Лиге чемпионов. Он стал первым футболистом, который преодолел отметку в 900 голов в официальных матчах. В карьере португальского спортсмена — пять побед в Лиге чемпионов, чемпионский титул на Евро-2016 и два титула победителя Лиги наций УЕФА.
Особого внимания заслуживает достижение Роналду, который единственный в мире сумел отличиться голами на пяти подряд чемпионатах мира — с 2006 по 2022 год. Если сборная Португалии успешно пройдет квалификационный этап, то текущий отборочный цикл может стать для Криштиану седьмым по счету участием в финальных стадиях мирового первенства.
Чемпионат мира по футболу 2026 года станет 23-м по счету. Матчи финальной стадии турнира пройдут в июне и июле в трех странах: США, Канаде и Мексике. Финальный матч запланирован на 19 июля. Первоначально предполагалось, что в финальной стадии примут участие 32 национальные сборные. Однако 10 января 2017 года глава ФИФА Джанни Инфантино объявил о решении расширить количество участников до 48 команд.
