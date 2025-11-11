Guardian: экс-сенатор и бизнесмен Слуцкер умер от рака в хосписе Женевы

Слуцкер скончался от онкологии в сентябре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший сенатор и бизнесмен Владимир Слуцкер скончался в Женеве от рака. Об этом сообщили иностранные журналисты.

«Умер в сентябре этого года от рака в Женеве», — пишет The Guardian. По его данным, детей Слуцкера суд обязал выплатить 25 миллионов фунтов (более 2,6 миллиардов рублей) его бывшей жене.