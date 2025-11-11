Guardian: экс-сенатор и бизнесмен Слуцкер умер от рака в хосписе Женевы
Слуцкер скончался от онкологии в сентябре
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Бывший сенатор и бизнесмен Владимир Слуцкер скончался в Женеве от рака. Об этом сообщили иностранные журналисты.
«Умер в сентябре этого года от рака в Женеве», — пишет The Guardian. По его данным, детей Слуцкера суд обязал выплатить 25 миллионов фунтов (более 2,6 миллиардов рублей) его бывшей жене.
Также дети также должны погасить задолженность по алиментам и судебным издержкам на общую сумму в более 1 миллиона фунтов. Британский суд принял такое решение еще в августе — до смерти бизнесмена, однако обнародована информация стала только в ноябре.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.