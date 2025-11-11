В Европе разворачивается борьба за зарубежные активы «Лукойла»
Власти стран Европы ведут борьбу за активы «Лукойла», пытаясь договориться с Минфином США
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Власти стран Европы и Ближнего Востока начали борьбу за активы нефтяной компании «Лукойл», которая попала под американские санкции. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Идет настоящая драка [между странами Европы и Ближнего Востока] вокруг решения вопроса о том, как распорядиться зарубежными активами „Лукойла“», — сказал глава отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Ричард Бронз. Его слова приводит Bloomberg.
В связи с введением Министерством финансов США санкций против крупного российского энергетического предприятия и запретом компании Gunvor Group на приобретение его активов мировые страны активно стремятся гарантировать непрерывную эксплуатацию крупных нефтяных месторождений. Срок для завершения текущих сделок с компанией установлен до 21 ноября, что усиливает интерес участников рынка.
В материале также сообщается, что в настоящее время Болгария проводит переговоры с Минфином Соединенных Штатов с целью обеспечить продолжение работы крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Бургасе и, если получится, получить над ним полный контроль. Параллельно с этим молдавские власти обсуждают с компанией «Лукойл» возможность приобретения склада топлива, который необходим для обеспечения работы кишиневского аэропорта.
В новом пакете американских санкций, введенном в октябре, оказались нефтедобывающие компании «Лукойл» и «Роснефть», а также 34 их дочерние структуры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что рестрикции не создадут проблем для России, поскольку страна обладает устойчивым иммунитетом к подобным мерам, передает 360.ru.
- Саша с Уралмаша11 ноября 2025 20:23" Не ходите дети в Африку гулять !"
- ...11 ноября 2025 19:36Бабки подняли в России а вложили где то там . Какое дело гражданам до чужого каравая