Госдума ввела круглогодичные штрафы за несообщение в военкомат о переезде

Законопроект исключает норму о штрафе за несообщение в военкомат о переезде только в период призыва Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Госдумы (ГД) на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, который вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Поправки связаны с ранее внесенным проектом о круглогодичном призыве на военную службу. Согласно документу, будет исключено положение о назначении штрафов за несообщение в военкомат о переезде в период призыва.

В сентябре группа депутатов, которую возглавляет председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, внесла на рассмотрение ГД законопроект. Документ предполагает внесение изменений в статью 21.5 КоАП, которая регламентирует ответственность граждан за неисполнение обязанностей по воинскому учету.

В настоящее время, если призывник не сообщил в военкомат о своем выезде с места жительства или места пребывания на срок более трех месяцев в период призыва, ему грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Законопроект предлагает исключить из статьи условие, согласно которому административная ответственность за несообщение о переезде наступает только во время проведения призыва.

Продолжение после рекламы

Госдума ранее во втором чтении приняла законопроект, который разрешает призывать на срочную службу круглый год. Отправлять призывников в армию будут только два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. А вот медкомиссию, психологический отбор и заседания призывной комиссии можно будет проходить в любое время в течение года.