Бывший депутат парламента Финляндии Туртиайнен надеется получить убежище в РФ
Экс-парламентарий показал свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании его беженцем в РФ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен подал заявление о получении убежища в России. Об этом он на своем YouTube-канале.
Ранее стало известно, что Туртиайнен, придерживающийся пророссийских взглядов, заявил, что планирует перехать в Москву и начать изучение русского языка. В дальнейшем на Ялтинском международном форуме Туртиайнен сообщил о своем намерении подать запрос на предоставление политического убежища.
«Сегодня случилось вот что», — отметил Туртиайнен в своем ролик на YouTube. Экс-чиновник также показал свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ.
Бывший депутат парламента Финляндии сообщил, что срок действия его визы в Россию подходит к концу. Он отметил, что сейчас остается только ожидать и следить за развитием ситуации после подачи прошения.
Туртиайнен был депутатом финского парламента от партий «Истинные финны» и «Власть принадлежит народу». Известность ему принесли поддержка пророссийской позиции и критика НАТО. Из-за негативного освещения в средствах массовой информации на родине депутат принял решение рассмотреть возможность переезда в РФ, пишет 360.ru.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.