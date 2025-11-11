Бывший депутат парламента Финляндии Туртиайнен надеется получить убежище в РФ

Экс-парламентарий показал свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании его беженцем в РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен подал заявление о получении убежища в России. Об этом он на своем YouTube-канале.

Ранее стало известно, что Туртиайнен, придерживающийся пророссийских взглядов, заявил, что планирует перехать в Москву и начать изучение русского языка. В дальнейшем на Ялтинском международном форуме Туртиайнен сообщил о своем намерении подать запрос на предоставление политического убежища.

«Сегодня случилось вот что», — отметил Туртиайнен в своем ролик на YouTube. Экс-чиновник также показал свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ.

Бывший депутат парламента Финляндии сообщил, что срок действия его визы в Россию подходит к концу. Он отметил, что сейчас остается только ожидать и следить за развитием ситуации после подачи прошения.