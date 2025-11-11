Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

Мерседес жены главного редактора «Sputnik International» попал в ДТП

11 ноября 2025 в 19:28
От столкновения с другой машиной Mercedes серьезно пострадал

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Москве произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes, который принадлежит жене главного редактора Sputnik International Антона Анисимова. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Мерседес жены главного редактора „Sputnik International“ Антона Анисимова попал в ДТП», — сказано в сообщении. Его опубликовал telegram-канал 112.

Автомобиль Ольги Анисимовой столкнулся с китайской машиной марки Jeely. По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.

Очевидцы сняли на видео место происшествия. Черный Mercedes получил повреждения. У машины помят капот, а отдельные детали разлетелись по проезжей части. Из материалов также видно, что на месте находятся сотрудники ГИБДД. Точная причина аварии пока неизвестна.

