Мерседес жены главного редактора «Sputnik International» попал в ДТП
От столкновения с другой машиной Mercedes серьезно пострадал
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Москве произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes, который принадлежит жене главного редактора Sputnik International Антона Анисимова. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«Мерседес жены главного редактора „Sputnik International“ Антона Анисимова попал в ДТП», — сказано в сообщении. Его опубликовал telegram-канал 112.
Автомобиль Ольги Анисимовой столкнулся с китайской машиной марки Jeely. По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.
Очевидцы сняли на видео место происшествия. Черный Mercedes получил повреждения. У машины помят капот, а отдельные детали разлетелись по проезжей части. Из материалов также видно, что на месте находятся сотрудники ГИБДД. Точная причина аварии пока неизвестна.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.