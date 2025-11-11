В России поменяют стандарты рынка готовой еды

Власти хотят усилить контроль за всей цепочкой производства готовой еды для продажи в магазинах Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В России усилят контроль за рынком готовой еды. На стратегической сессии «Развитие агропромышленного сектора и обеспечение продовольственной безопасности» 11 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что особое внимание правительство уделяет качеству и объему снабжения внутреннего рынка. Как рассказали эксперты URA.RU, больше всего это относится к индустрии домашних блюд, приготовленных в магазине, спрос на которые заметно увеличился.

Начиная сессию, премьер заявил, что за последние годы достижения нашего агропрома стали предметом национальной гордости. Отрасль адаптировалась к текущим вызовам: успешно отреагировала на запросы внутреннего рынка, создала задел для экспорта продовольствия и сырья, заметил Мишустин. «Это показатель системной господдержки, которую правительство будет оказывать и впредь для достижения национальных целей. Среди них — укрепление технологического лидерства нашего агропрома», — сказал председатель правительства РФ.

Один из ключевых факторов в сфере внимания правительства — это качество и объемы снабжения внутреннего рынка, продолжил премьер. И отметил, что по итогам прошлого года мы с запасом обеспечили себя зерном, мясом, рыбой, растительным маслом и сахаром, приближаемся к целевым значениям Доктрины продовольственной безопасности по молоку, картофелю и овощам. «Во многом [это произошло] за счет инструментов развития этого сектора: льготного кредитования, субсидирования приоритетных отраслей, помощи малым и средним хозяйствам, а также потребкооперации. А еще — льготного лизинга оборудования для пищепрома и возмещения части затрат на переработку молока», — обратил внимание Мишустин.

Учитывая внимание правительства к качеству товаров внутреннего рынка, власти дают понять, что вопрос их безопасности остается приоритетным, особенно в быстрорастущих сегментах розницы, например, на рынке производства домашних блюд в магазине, сообщил URA.RU президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ) Сергей Беляков. «Спрос потребителей на готовую еду в магазинах растет, в том числе из-за ускорения ритма жизни. Он сопряжен с их запросом на качественное питание. Такая тенденция указывает на то, что этот рынок занимает серьезное место в концепции продовольственной безопасности страны, а значит продолжит регулироваться на федеральном уровне», — сказал эксперт.

Рынок производства домашних блюд в магазине, действительно, растет. Так, объем готовой еды в ритейле составил 1,035 трлн за 2024 год, и планируется, что этот показатель вырастит до 2,297 трлн рублей в 2028-м, по данным исследования одного из аналитических агентств страны.

«Тем более, что изготовление блюд для продажи в магазине, напрямую зависит от нашей самообеспеченности продуктами, в том числе агропромышленного сектора. Это только усиливает положение данного сегмента розницы в концепции продовольственной безопасности России», — рассказал он.

Увеличивающийся спрос на готовую еду в магазинах, формирует новые предложения, что в свою очередь привлекает дополнительные инвестиции, отметил Беляков. Учитывая такое стремительное развитие рынка, повышается уровень ответственности перед всеми его участниками, что предполагает усиление контроля за всеми этапами производства готовой еды для продажи в магазинах, сообщил специалист. «Это, например, контроль за качеством производства продуктов, вошедших в состав блюд, учет технических требований упаковки для них, фасовка, транспортировка, хранение и продажа.

Детальное информирование покупателя — не менее важное звено этой цепочки. Потребитель должен знать, что входит в состав блюд, какова их пищевая ценность, измеренная в калориях», — пояснил Беляков.

Особенности контроля рынка готовой еды, а также интеграция этого сегмента розницы в Доктрину продовольственной безопасности — предмет обсуждения рабочей группы при Минпромторге РФ, куда входит ассоциация, а также диалога с Роспотребнадзором, рассказал URA.RU ее президент. «Именно поэтому мы изучаем жизненный цикл производства готовой еды, чтобы дать ей понятное определение. Детально рассматриваем все меры контроля, чтобы не допустить давления на бизнес», — конкретизировал эксперт.

