Московские школьники запили транквилизатор пивом
Прямо из школы госпитализировали пять человек
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В Москве школьники отравились транквилизатором, который они запивали пивом. Делали они это прямо в образовательном учреждении, сообщили в соцсетях.
«Десятиклассники принесли с собой лекарство и алкоголь. Выпить решили прямо в стенах учреждения», — пишет telegram-канал 112. По предварительным данным, пострадали пять человек. Отмечается, что состояние несовершеннолетних оценивается как нормальное. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее в Екатеринбурге восьмиклассник распылил в школе пранк-спрей с неприятным запахом, из-за чего ученице, склонной к аллергическим реакциям, стало плохо. Ей оказали медицинскую помощь, а с инициатором происшествия работают сотрудники ПДН.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.