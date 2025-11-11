Логотип РИА URA.RU
Московские школьники запили транквилизатор пивом

11 ноября 2025 в 20:15
Прямо из школы госпитализировали пять человек

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве школьники отравились транквилизатором, который они запивали пивом. Делали они это прямо в образовательном учреждении, сообщили в соцсетях.

«Десятиклассники принесли с собой лекарство и алкоголь. Выпить решили прямо в стенах учреждения», — пишет telegram-канал 112. По предварительным данным, пострадали пять человек. Отмечается, что состояние несовершеннолетних оценивается как нормальное. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее в Екатеринбурге восьмиклассник распылил в школе пранк-спрей с неприятным запахом, из-за чего ученице, склонной к аллергическим реакциям, стало плохо. Ей оказали медицинскую помощь, а с инициатором происшествия работают сотрудники ПДН.

