Происшествия

Житель Орска пострадал после атаки ВСУ на промышленное предприятие

11 ноября 2025 в 20:13
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

ВСУ массированно атаковали беспилотниками Оренбургскую область. Основной удар принял на себя город Орск. Главной целью вражеского нападения было местное промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор области Евгений Солнцев  В результате падения обломков БПЛА на территории предприятия, пострадал один человек.

«В результате вражеской атаки на региональное предприятие есть пострадавший», — заявил Солнцев в своем telegram-канале. Также глава области рассказал, что мужчине оказана необходимая помощь и его жизнь находится в безопасности.

