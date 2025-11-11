Житель Орска пострадал после атаки ВСУ на промышленное предприятие
Орчанин пострадал после атаки ВСУ на Оренбургскую область
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
ВСУ массированно атаковали беспилотниками Оренбургскую область. Основной удар принял на себя город Орск. Главной целью вражеского нападения было местное промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор области Евгений Солнцев В результате падения обломков БПЛА на территории предприятия, пострадал один человек.
«В результате вражеской атаки на региональное предприятие есть пострадавший», — заявил Солнцев в своем telegram-канале. Также глава области рассказал, что мужчине оказана необходимая помощь и его жизнь находится в безопасности.
