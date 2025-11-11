«Арматура внутри у меня валяется»: очевидица рассказала подробности ЧП во время сноса «Снежкома». Видео
Во время обрушения при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» пострадало больше 140 авто (архивное фото)
Во время обрушения части бетонной конструкции при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске пострадали более 140 автомобилей. Одна из машин принадлежит Кристине, которая в разговоре с URA.RU рассказала подробности инцидента.
«Здесь валялись балки железные, арматура валялась, какие-то камни валялись огромных размеров. А потом увидела, что с бочиной [моей машины] еще хуже. Видно, что повреждений гораздо больше, к сожалению. Арматура внутри у меня валяется, которая, видимо, пробила крышу. Я думаю, очень большие повреждения», — сказала Кристина в беседе с корреспондентом агентства.
Женщина добавила, что стала одной из первых, кто пришел на место ЧП. По ее словам, позже подоспели остальные автовладельцы. Все стали обсуждать, какие повреждения появились у их машин. Кристина добавила, что собирается писать исковое заявление о возмещении ущерба.
Во время демонтажа двух последних колонн «Снежкома» от одной из них отвалился крупный фрагмент бетона. С помощью троса элемент конструкции целенаправленно опускали на землю, однако при падении с высоты примерно 25 метров кусок бетона поднял в воздух огромную волну земли. В результате близлежащая территория оказалась засыпана. Пострадали люди, автомобили и близстоящие дома. Представители красногорской администрации и подрядной организации планируют провести индивидуальную работу с владельцами поврежденных автомобилей — для оформления документации и компенсации ущерба. Подробнее о ЧП читайте в фоторепортаже URA.RU.
