Во время обрушения при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» пострадало больше 140 авто (архивное фото) Фото: стрингер © URA.RU

Во время обрушения части бетонной конструкции при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске пострадали более 140 автомобилей. Одна из машин принадлежит Кристине, которая в разговоре с URA.RU рассказала подробности инцидента.

«Здесь валялись балки железные, арматура валялась, какие-то камни валялись огромных размеров. А потом увидела, что с бочиной [моей машины] еще хуже. Видно, что повреждений гораздо больше, к сожалению. Арматура внутри у меня валяется, которая, видимо, пробила крышу. Я думаю, очень большие повреждения», — сказала Кристина в беседе с корреспондентом агентства.

Женщина добавила, что стала одной из первых, кто пришел на место ЧП. По ее словам, позже подоспели остальные автовладельцы. Все стали обсуждать, какие повреждения появились у их машин. Кристина добавила, что собирается писать исковое заявление о возмещении ущерба.

