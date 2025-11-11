Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга обвинили в хищениях миллиардов

Как считает следствие, в 2018-м Лавленцев заключил договор с главой ГК «Горкапстрой» о проведении геодезических исследований для стройки дороги Лобня — аэропорт Шереметьево и автомоста в Мытищах. Однако работы выполнены были не полностью, но на счет компании поступили 10 миллионов рублей, которые были присвоены Лавленцевым. Суд приговорил его к 13 годам колонии, признав виновным по двум эпизодам растраты, а также в мошенничестве в особо крупном размере.