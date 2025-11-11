«Доказательств обратного нет»: Лавров назвал Зеленского нацистом

«И Путин также считает Зеленского нацистом. Ну да, а где доказательства обратного? Когда Зеленский регулярно позирует на телеэкранах, вручая награды бойцам Азова (организация признана террористической и экстремистской и запрещена на территории РФ) и других нацистских батальонов с шевронами фашистской Германии на рукавах. Ну как относиться еще к этому человеку?» — сказал Лавров во время прямой трансляции на телеканале «Россия-24».