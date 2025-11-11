«Доказательств обратного нет»: Лавров назвал Зеленского нацистом
Слова Лаврова прозвучали во время прямой трансляции
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Действия президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о его нацистских взглядах, и доказательств обратного нет. Об этом заявил МИД России Сергей Лавров.
«И Путин также считает Зеленского нацистом. Ну да, а где доказательства обратного? Когда Зеленский регулярно позирует на телеэкранах, вручая награды бойцам Азова (организация признана террористической и экстремистской и запрещена на территории РФ) и других нацистских батальонов с шевронами фашистской Германии на рукавах. Ну как относиться еще к этому человеку?» — сказал Лавров во время прямой трансляции на телеканале «Россия-24».
Ранее в МИД РФ заявили, что Владимир Зеленский пропагандирует нацистскую символику. Поводом для таких утверждений стала фотография, на которой запечатлены украинские военнослужащие — у некоторых из них на форме заметны нашивки, являющимся символом войск СС времен Третьего рейха. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя данное фото, отметила с иронией: «Нацисты фотографируются с нацистами».
