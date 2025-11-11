Логотип РИА URA.RU
Лавров рассказал о решении Путина по ядерным испытаниям в России

11 ноября 2025 в 18:11
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия не получила от администрации США объяснений слов лидера Дональда Трампа о ядерных испытаниях. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«РФ до сих пор не получила от США разъяснений, что имел в виду Трамп, заявляя о возобновлении ядерных испытаний», — цитирует ТАСС Лаврова. Распоряжаясь немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям, Трамп сослался на то, что отдельные страны (имея в виду Россию и Китай) якобы провели подземные ядерные взрывы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что со стороны Вашингтона никаких объяснений по поводу заявлений президента США о готовности к проведению ядерных испытаний, не поступало. Так он ответил на вопрос URA.RU.

