В Кургане суд принял новое решение по делу бывшего замглавы города Жижина

Горсуд Кургана возобновит процесс по уголовному делу экс-замглавы Андрея Жижина
12 ноября 2025 в 08:35
В Кургане возобновят процесс по делу экс-замглавы Андрея Жижина

В Кургане возобновят процесс по делу экс-замглавы Андрея Жижина

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд отменил решение о возврате уголовного дела о превышении полномочий в отношении экс-замглавы города Кургана Андрея Жижина в прокуратуру на доработку. Об этом URA.RU рассказали в облсуде.

«Решение отменено, дело Жижина возвращено в Курганский городской суд. Рассматривать дело продолжит тот же судья с момента принятия решения о возвращении дела прокурору», — рассказали в пресс-службе организации в ответ на запрос.

Решение вернуть дело на доработку следственным органам было принято в конце лета. Суд счел, что в обвинительном акте Жижина имеются нарушения и вернул дело для их устранения. Прокуратура подала апелляционное представление и добилась продолжения рассмотрения дела в горсуде.

Бывшего замглавы Кургана Жижина судят уже более двух лет. Мужчину считают виновным в превышении полномочий из-за аварийных домов и принятия некачественного социального жилья. Всего Жижину вменяют 13 эпизодов по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий с причинением тяжких последствий). Сам экс-чиновник своей вины не признает. Его защита уже дважды добивалась возврата дела на доработку из-за процессуальных нарушений и недостаточной доказательной базы обвинения.

Материал из сюжета:

Бывшего замглавы Кургана Жижина подозревают в халатности

