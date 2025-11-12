В Кургане суд принял новое решение по делу бывшего замглавы города Жижина
В Кургане возобновят процесс по делу экс-замглавы Андрея Жижина
Курганский областной суд отменил решение о возврате уголовного дела о превышении полномочий в отношении экс-замглавы города Кургана Андрея Жижина в прокуратуру на доработку. Об этом URA.RU рассказали в облсуде.
«Решение отменено, дело Жижина возвращено в Курганский городской суд. Рассматривать дело продолжит тот же судья с момента принятия решения о возвращении дела прокурору», — рассказали в пресс-службе организации в ответ на запрос.
Решение вернуть дело на доработку следственным органам было принято в конце лета. Суд счел, что в обвинительном акте Жижина имеются нарушения и вернул дело для их устранения. Прокуратура подала апелляционное представление и добилась продолжения рассмотрения дела в горсуде.
Бывшего замглавы Кургана Жижина судят уже более двух лет. Мужчину считают виновным в превышении полномочий из-за аварийных домов и принятия некачественного социального жилья. Всего Жижину вменяют 13 эпизодов по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий с причинением тяжких последствий). Сам экс-чиновник своей вины не признает. Его защита уже дважды добивалась возврата дела на доработку из-за процессуальных нарушений и недостаточной доказательной базы обвинения.
