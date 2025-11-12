В Кургане суд принял новое решение по делу бывшего замглавы города Жижина

В Кургане возобновят процесс по делу экс-замглавы Андрея Жижина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд отменил решение о возврате уголовного дела о превышении полномочий в отношении экс-замглавы города Кургана Андрея Жижина в прокуратуру на доработку. Об этом URA.RU рассказали в облсуде.

«Решение отменено, дело Жижина возвращено в Курганский городской суд. Рассматривать дело продолжит тот же судья с момента принятия решения о возвращении дела прокурору», — рассказали в пресс-службе организации в ответ на запрос.

Решение вернуть дело на доработку следственным органам было принято в конце лета. Суд счел, что в обвинительном акте Жижина имеются нарушения и вернул дело для их устранения. Прокуратура подала апелляционное представление и добилась продолжения рассмотрения дела в горсуде.

