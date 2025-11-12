За месяц выживаемость пациентов с раком в регионе подскочила с 33% до 62% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области зафиксирован аномальный рост доли пациентов, живущих пять и более лет после постановки онкологического диагноза. Всего за месяц, с февраля по март 2025 года, этот показатель вырос почти вдвое. Это следует из данных Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования Фото: ЕМИСС





«В октябре 2025 года в регионе доля лиц, живущих пять и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования составила 65,9%. В феврале 2025 года этот показатель был 33,8%, а в марте он резко вырос до 62,2%», — следует из данных Министерства здравоохранения Российской Федерации на сайте ЕМИСС.

Данный показатель рассчитывается как отношение числа пациентов с диагнозом злокачественного новообразования, которые состоят под диспансерным наблюдением и прожили пять и более лет с момента установления диагноза, к общему числу пациентов с таким же диагнозом, состоящих под диспансерным наблюдением. Согласно статистике, в октябре 2025 года показатель по Курганской области (65,9%) был немного ниже среднероссийского, который составил 67,9%.

