Депутат Постников: проверка по делу о нападении собак на пермяка продолжается

Пермский депутат от партии ЛДПР Олег Постников сообщил о продлении проверки по делу о нападении собак бойцовой породы на сотрудника АО «ОДК — Пермские моторы» Андрея Беляева и привлечении хозяина животных к административной ответственности. Копия ответа краевой прокуратуры на депутатский запрос есть в распоряжении редакции URA.RU.

«По Беляевым прокуратурой по моему обращению материал проверки КРСП передан в ОП №7 — процессуальная проверка продолжается. Государственная ветеринарная инспекция привлекла хозяина собак к административной ответственности. Продолжаем бороться за Беляева», — прокомментировал парламентарий ход расследования по делу о нападении собак на пермяка.

Как следует из ответа прокуратуры, ранее вынесенные постановления о возбуждении уголовного дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью были отменены. Для законного возбуждения дела по этой статье требуется заключение судебно-медицинской экспертизы. Такая комплексная экспертиза назначена 1 октября, и на данный момент ее проведение не завершено.

Сейчас материалы по факту нападения собак находятся в отделе полиции №7 (ОП №7), куда они были возвращены прокуратурой Свердловского района 1 ноября для дальнейшего процессуального изучения. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

В ответе прокуратуры сообщается, что владелец питбультерьеров избежал строгого административного наказания за нападение на Беляева из-за истечения срока давности. Его привлекли к ответственности за нарушение общих правил содержания животных по другим эпизодам, включая нападение собак на ветерана СВО в сентябре.

Отдельно рассматривался вопрос о смерти охранника, ставшего свидетелем нападения. Но медицинские документы показали, что смерть наступила из-за болезни сердца, а не от пережитого стресса.

Ранее URA.RU рассказывало, что 15 апреля два оставленных хозяином без присмотра питбультерьера напали на проходившего мимо мужчину — 35-летнего инженера завода «Пермские моторы» Андрея Беляева. Коллегам Беляева, которые почти тут же бросились ему на помощь, не сразу удалось отогнать агрессивных животных.

В результате инцидента Беляев получил серьезную травму руки, он провел в реанимации несколько дней. Ему пришлось делать сложную операцию.