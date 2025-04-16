Следователи проверяют информацию о нападении бойцовых собак на мужчину в Перми

В Перми следователи СК России начали процессуальную проверку информации о нападении собак на человека. Она проводится по поручению руководителя краевого следкома Дениса Головкина. В рамках нее установят все обстоятельства произошедшего.
«В сети выявлена информация о том, что в Свердловском районе города Перми две бойцовые собаки напали на мужчину, повалив его на землю. Происходящее было снято на видео», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказывало о нападении собак на прохожего. Инцидент произошел во вторник, 15 апреля. Пострадавший от нападения собак, 35-летний сотрудник АО «ОДК — Пермские моторы» сейчас находится в больнице. Его состояние оценивается медиками как удовлетворительное. По факту нападения собак на пермяка полиция проводит проверку.
Заводчик американских стаффордширских терьеров и бультерьеров, владелец питомника «Security staff» Ирина Попкова в беседе с корреспондентом URA.RU высказала мнение, что собак, которые напали на пермяка у проходной АО «ОДК — Пермские моторы», перед этим намеренно разозлили. Агрессивно настроенные животные не могли остановиться, поэтому искали новую «жертву». По ее словам, на видео, которое разлетелось по пабликам и СМИ, собаки породы американский питбультерьер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!