В Троицке будут судить лидера банды рэкетиров

В Троицком горсуде Челябинской области будут судить лидера банды рэкетиров. Сотрудники следственной части ГСУ ГУ МВД по региону завершили расследование. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, по делу утверждено обвинительное заключение.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Троицкий горсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Также в суде рассмотрят гражданский иск потерпевшего на сумму 2 млн рублей. На принадлежащий обвиняемому КАМАЗ стоимостью 3 млн рублей наложен арест.

В пресс-службе ГУ МВД по региону отметили, что вместе с лидером банды по делу проходит его сообщник, имеющий определенный статус в криминальной среде. В его отношении дело выделено в отдельное производство.

Лидера ОПГ задержали сотрудники УФСБ по региону. По версии следствия, у одной из своих жертв он требовал 2 млн рублей, угрожая применением насилия. Также он использовал для своих целей шантаж.