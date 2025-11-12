Главный федеральный инспектор Курганской области Пушкин получил Орден Дружбы

Орден Дружбы вручается за значимый вклад в укрепление мира и сотрудничества между народами, за сохранение культурного и исторического наследия России. Также им награждают за укрепление законности и защиту прав граждан; за вклад в реализацию крупных экономических проектов и привлечение инвестиций; за развитие международного сотрудничества и стратегического партнерства; а также за широкую благотворительную деятельность и иные заслуги перед Россией.

Назначенный в сентябре 2018 года, Пушкин широко известен в регионе благодаря многолетнему опыту государственной службы. Он начал свою карьеру после службы в Вооруженных Силах СССР, окончил Уральский политехнический институт и более 15 лет работал в органах безопасности и правоохранительных структурах. С 2005 года трудится в аппарате полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе. В Курганской области эту награду ранее также получили губернатор Вадим Шумков, его предшественники Алексей Кокорин и Олег Богомолов, а также сенатор Сергей Муратов.