В Тюмени снизят расходы на дороги и благоустройство. Фото

В Тюмени бюджет на следующие три года будет ориентирован на человеческий капитал
12 ноября 2025 в 12:10
В целом бюджет в следующие три года останется стабильным

В целом бюджет в следующие три года останется стабильным

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени в следующие три года снизятся расходы на дороги и благоустройство, а основным приоритетом станет развитие человеческого капитала. Такую информацию разместил в своем telegram-канале глава города Максим Афанасьев.

«Особое внимание уделяется социальной сфере: отрасли образования, культуры, спорта и молодежной политики. На эти цели направляется более 60% бюджета», — сообщил Афанасьев.

Глава уточнил, что эти данные озвучены на предварительных слушаниях трехлетнего городского бюджета. В приложенных слайдах сообщается, что расходы на дороги с 13,5 миллиардов рублей в 2025 году снизятся к 2028 году до 10,2 миллиардов. За тот же период траты на благоустройство буду снижены с 2,5 до 2 миллиардов рублей. 

Ранее URA.RU рассказало об отдельных пунктах расходов бюджета города. В частности, будет решена транспортная проблема жителей одного из районов города.

Отдельные статьи расходов бюджета Тюмени в следующие три года

Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Комментарии (1)
  • Вано
    12 ноября 2025 12:19
    Хорошо там расходы снижаются, а на где цифры повышения расходов социальную сферу?
