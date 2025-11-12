В Тюмени снизят расходы на дороги и благоустройство. Фото
В целом бюджет в следующие три года останется стабильным
В Тюмени в следующие три года снизятся расходы на дороги и благоустройство, а основным приоритетом станет развитие человеческого капитала. Такую информацию разместил в своем telegram-канале глава города Максим Афанасьев.
«Особое внимание уделяется социальной сфере: отрасли образования, культуры, спорта и молодежной политики. На эти цели направляется более 60% бюджета», — сообщил Афанасьев.
Глава уточнил, что эти данные озвучены на предварительных слушаниях трехлетнего городского бюджета. В приложенных слайдах сообщается, что расходы на дороги с 13,5 миллиардов рублей в 2025 году снизятся к 2028 году до 10,2 миллиардов. За тот же период траты на благоустройство буду снижены с 2,5 до 2 миллиардов рублей.
Отдельные статьи расходов бюджета Тюмени в следующие три года
