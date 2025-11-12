Логотип РИА URA.RU
Гордума Шадринска приняла повышение зарплаты мэра Мокана. Инсайд URA.RU подтвердился

12 ноября 2025 в 14:30
Мэру Шадринска Мокану утвердили новую зарплата

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шадринская городская дума в Курганской области приняла изменения в размере зарплаты главы Антона Мокана. Решение парламентариев вступило в силу 11 ноября. Об этом ранее сообщили инсайдеры URA.RU, а также сам документ опубликован на официальном сайте администрации Шадринска. 

«Внести в Положение об определении размера и условий оплаты труда главы города Шадринска, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе изменения. в восьмом абзаце пункта 1 раздела 3 слова „двадцати четырех“ заменить словами „сорока восьми“», — указано в официальном документе. 

Ранее URA.RU писало, что главе Шадринска Антону Мокану хотели увеличить зарплату. Прирост к оплате труда, по одной из версий, составил более 70 тысяч рублей. Предполагают, что в общем зарплата будет составлять почти 180 тысяч рублей.

